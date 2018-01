Davis: Meligeni escala Guga e Saretta O capitão da equipe brasileira, Fernando Meligeni definiu nesta quarta-feira, após o treino da manhã, os jogadores que vão enfrentar o Uruguai, de sexta a domingo, na final do Grupo II da Zona Sul-Americana da Copa Davis. Para os jogos de simples, Meligeni optou por Flávio Saretta e Gustavo Kuerten. Com isso, Ricardo Mello - o número 1 do Brasil, fica de fora. Nas duplas, jogam André Sá e Flávio Saretta. O sorteio dos jogos será feito nesta quinta-feira às 12 horas. O Brasil precisa vencer para voltar à segunda divisão do tênis mundial. ?A escalação foi feita de acordo com as condições que encontramos aqui. Foi uma opção minha, de acordo com os treinamentos que fizemos e das condições da quadra?, justificou Meligeni. Para Ricardo Mello, a decisão do técnico tem razões bem fundamentadas e deve ser respeitada. ?O Saretta estava na Europa, o Guga já estava treinando no saibro e eu vim de seis semanas na quadra rápida nos Estados Unidos. Desde o primeiro dia eles vêm treinando melhor, com mais ritmo, mais bem preparados e eu venho buscando esse ritmo. Estou pronto para jogar, é claro, mas estamos em uma equipe com muitas opções, todos estão em um bom nível e foi uma opção do Meligeni que eu respeito?, disse Mello sem mostrar mágoa. Saretta, que ficou de fora em Joinville, quando Mello e Guga jogaram, estava feliz com a decisão do capitão. ?Vim para jogar e esperava entrar em quadra, mas todo mundo aqui está treinando bem e tem condições de ir ali e vencer o confronto, mas a opção do Fino (como os tenistas chamam Meligeni) me deixou super contente, feliz mesmo de poder jogar. Não vejo a hora de chegar sexta-feira para entrar em quadra?, comentou.