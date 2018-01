Davis: Mello faz 6/0 no primeiro set O Brasil começou muito bem o confronto com as Antilhas Holandesas pela Copa Davis, que começou a ser disputada em Joinville, Santa Catarina. Sem nenhuma dificuldade, Ricardo Mello venceu o primeiro set com 6/0 na partida diante de David Josepa. O segundo set já está em andamento. Depois de Mello x Josepa, Gustavo Kuerten entra em quadra para sua partida contra Alexander Blom.