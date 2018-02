Davis: Moyá abre vantagem para Espanha O tenista espanhol Carlos Moyá não teve trabalho para derrotar nesta sexta-feira o norte-americano Mardy Fish por 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-2 e 6-3, e abrir vantagem de 1 a 0 para a Espanha contra os Estados Unidos, na final da Copa Davis, disputada em Sevilha, na Espanha. Na seqüência acontece o jogo Rafael Nadal x Andy Roddick. No sábado será jogado o duelo de duplas entre Tommy Robredo e Rafael Nadal e os irmãos Mike e Bob Bryan, e no domingo, jogam Moyá x Roddick e Nadal x Fish.