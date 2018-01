Davis: Novak reage e empata partida O tenista brasileiro André Sá não repetiu o bom desempenho do primeiro set da partida contra Jiri Novak, quando venceu por 7/6 (12 a 10), e acabou derrotado no segundo set por fáceis 6/1, em apenas 31 minutos. A partida abre o confronto entre Brasil e República Checa, pelo Grupo Mundial da Copa Davis. Apesar de pressionado, Novak começou melhor o segundo set e logo no segundo game quebrou o serviço do brasileiro. Repetiu a quebra no quarto game e a partir daí, apenas administrou a vantagem, fechando a série sem problemas. O terceiro set está em andamento. Logo depois desta partida, Fernando Meligeni enfrenta Bohdan Ulihrach. Para a partida de duplas, amanhã, às 8h30, de Brasília, o técnico Ricardo Acioly também escalou André Sá e Fernando Meligeni para enfrentar Jiri Novak e David Rikl. O torneio está sendo disputado em quadra rápida (carpete), a superfície preferida do checos. Se passar pela Rep. Checa, o Brasil se garante na elite do tênis mundial. Se perder, vai disputar uma repescagem.