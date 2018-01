Davis: Rússia faz 1 a 0 na Argentina A Rússia largou na frente no confronto com a Argentina, pelas semifinais da Copa Davis. Jogando em Moscou, Marat Safin venceu Juan Ignácio Chela por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (1-7), 7/5, 7/5 e 6/1. A segudna partida de simples será disputada ainda nesta sexta-feira, entre Yevgeny Kafelnikov e Gastón Gaudio.