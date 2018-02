Davis: Rússia vira e faz 2 a 1 no Chile A equipe da Rússia virou para 2 a 1 o confronto com o Chile no Grupo Mundial da Copa Davis. Na partida de duplas disputada neste sábado, em Moscou, a dupla formada por Marat Safin/Mijail Yuzhny bateu os chilenos Fernando González/Adrián García por 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-3. Com esse resultado, a Rússia fica a um ponto de passar para a próxima fase da competição. O confronto foi aberto na sexta-feira com a vitória de González sobre Yuzhny. Na seqüência, Safin empatou a série ao vencer García. Neste domingo, Marat Safin enfrenta Fernando González e Mijail Yuzhny pega Adrián García.