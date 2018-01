Davis: Saretta faz 1º ponto do Brasil Com uma boa atuação, Flávio Saretta marcou o primeiro ponto do Brasil diante da República Checa, em Ostrava, ao derrotar Jan Vacek por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 76/ (8/6). A partida, porém, já não valia mais nada, pois os checo s garantiram no sábado a vantagem de 3 a 0, o que transformou este jogo em uma espécie de exibição. De qualquer maneira, Saretta mostrou personalidade ao derrotar um adversário forte como Jan Vacek, conhecido dos brasileiros por ter vencido o Brasil Open, na Costa do Sauipe. Saretta fez um jogo consistente, com bom golpes, sempre aprofundando a bola, e apenas no segundo set chegou a ceder seu serviço, depois de ter obtido vantagem de 4 a 2. No tie break o tenista brasileiro voltou a revelar suas boas qualidades para fechar a série e garantir a vitória.