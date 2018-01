Davis: sorteio define jogos do Brasil Técnico de sucesso na Copa Davis - desde que assumiu o comando em 1998, o Brasil jamais deixou de figurar no Grupo Mundial e ainda esteve nas semifinais de 99 - Ricardo Acioly confia mais uma vez na sorte e na competência diante do Canadá, nos jogos de sexta-feira a domingo, no Clube Marapendi, no Rio. Mas, cuidadoso, como deve ser, adverte para o fato de os adversários virem para um ´tudo ou nada´, entrando em quadra sem nada a perder. "Estou esperando que os canadenses partirão para o ataque, sacando forte e tentando uma definição rápida de pontos", contou Acioly. "Virão com tudo pra cima, jogando toda a responsabilidade para nosso time." Sem grandes jogadores, o Canadá está fora do Grupo Mundial há cinco anos, enquanto o Brasil vive uma fase de ouro competição. No time canadense não há sequer um jogador entre os cem primeiros do ranking. Os prováveis titulares de simples serão Frederic Niemeyer, número 226 da ATP, e Frank Dancevic, número 466. O melhor ranqueado é Daniel Nestor, o número 1 do mundo em duplas - 672 em simples -. Deve formar parceria com Niemeyer, mas o capitão Grant Connel, ainda tem a opção de Simon Larose. Tudo será definido nesta quinta-feira através de sorteio marcado para as 10 horas, no hotel Meliá, na Barra da Tijuca. O Brasil terá como número 1 Gustavo Kuerten e muito provavelmente Fernando Meligeni como 2 - titulares de simples, embora Acioly prefira manter uma dúvida entre André Sá e Fininho, apenas como arma estratégica. Os canadenses terão Niemeyer, 1, e Dancevic, 2. Na rodada de abertura, sexta-feira, o número 1 de um país enfrenta o 2 do outro, no sábado haverá a dupla e domingo, na primeira partida de simples, jogam os dois números 1 e em seguida os números 2. Pelas novas regras da Davis, os titulares das simples de domingo podem ser alterados, até uma hora antes do início da partida, sem mais a necessidade de se comprovar problemas físicos. A dupla segue a mesma regra. Play off - Além de Brasil x Canadá outros sete confrontos definirão os oito classificados para o Grupo Mundial de 2003. Jogam também neste fim de semana Austrália x Índia, em Adelaide; Finlândia e Holanda, em Turku; Alemanha e Venezuela, em Karssruhe; Inglaterra e Thailândia, em Birmingham; Marrocos e Suíça, em Casablanca; República Eslováquia e Romênia, em Presov; e Zimbábue x Bélgica, em Harare. Pelo Grupo Mundial serão jogadas as semifinais entre França e Estados Unidos, em Paris, na quadra central de Roland Garros, enquanto a Argentina vai para uma quadra de carpete em Moscou para desafiar a Rússia.