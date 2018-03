Davis: sorteio define ordem dos jogos A equipe brasileira de tênis que vai enfrentar o Paraguai neste final de semana pela Copa Davis vai saber nesta quinta-feira, através de sorteio, qual será a ordem dos confrontos na Costa do Sauípe. A primeira partida acontece na sexta-feira, dia 9, com dois jogos de simples, em cinco sets, se necessário. O Brasil ainda não tem definido quem será o número 1 e 2. Compõem a equipe Julio Silva, Josh Goffi, Marcos Daniel e Alexandre Simoni, sob o comando do capitão Carlos Chabalgoity.