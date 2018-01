Davis: Suécia continua no Grupo Mundial O tenista sueco Thomas Johansson derrotou, nesta segunda-feira, o indiano Prakash Amritraj por 3 sets a 0 - com parciais de 6/4, 6/3 e 6/2 - e garantiu a vitória da Suécia por 3 a 1 no confronto, disputado em Nova Délhi (Índia), e a permanência no Grupo Mundial da Copa Davis, em 2006. Por causa das chuvas durante o final de semana, as partidas tiveram que ser adiadas. Ainda nesta segunda, a Índia havia conseguido o seu primeiro ponto com a vitória nas duplas - Leander Paes e Mahesh Bhupathi fizeram 3 sets a 1 sobre Simon Aspelin e Jonas Bjorkman (3/6, 6/3, 6/4 e 6/3).