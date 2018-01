Davis: torcida atenta com o barulho A torcida brasileira vai ter de estar atenta para não prejudicar Guga e Cia nos jogos deste fim de semana. De acordo com as novas regras da Davis, as punições estão bem mais rígidas. Agora, na segunda advertência o time da casa já perde um ponto. A seguir é punido com um game até a desclassificação. Assim, depois da primeira advertência é preciso tomar muito cuidado para não causar prejuízos aos jogadores brasileiros. A advertência é dada pelo juiz de cadeira, mas quem determina o momento de anunciá-la é o árbitro geral, o inglês Alan Mills. Normalmente, as punições costumam vir por causa de barulho ou provocações entre o primeiro e segundo serviços dos tenistas adversários. A nova regra também conta que se um jogador estiver pronto para fechar um ponto, como, por exemplo, com um smash junto à rede e acabar errando o golpe por causa de um barulho da torcida, o juiz de cadeira pode dar um "let", ou seja, manda que o ponto seja jogado novamente.