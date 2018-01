Davis: Uruguai põe pressão no Brasil O capitão da equipe uruguaia da Copa Davis, José Luis Damiani, disse nesta quarta-feira que o Brasil terá a pressão do favoritismo na final da Zona II Americana do torneio, dias 23 a 25 de setembro, nas quadras do Carrasco Lawn Tenis, em Montevidéu. O Uruguai terá os tenistas Marcel Felder (485º colocado no ranking da ATP), Pablo Cuevas (563º), Martín Vilarrubí (768º) e Federico Sansonetti (1494º). O Brasil terá força total no confronto com o Uruguai pela Davis. O capitão Fernando Meligeni convocou Gustavo Kuerten, Ricardo Mello, Flávio Saretta e André Sá.