Davis: Uruguai quer adiar confronto Os uruguaios estão preocupados com a violência na Colômbia e entraram com um pedido de adiamento da partida pela Copa Davis, marcada para o dia 7 de abril em Villavicencio, cerca de 100 quilômetros de Bogotá. Colômbia e Uruguai se enfrentarão pela Zona Americana da competição. O pedido de adiamento foi encaminhado ao presidente do Comitê da Copa Davis, o inglês Bill Babcock.