Davis: Venezuela empata 1 a 1 com Paraguai O confronto entre Venezuela e Paraguai pelo Grupo 1 da Zona Americana da Copa Davis começou equilibrado. O venezuelano José Antonio de Armas derrotou o paraguaio Francisco Rodríguez por 3 sets a 2 nesta sexta-feira e empatou a série em 1 a 1. Número 1 do ranking venezuelano, Armas venceu com parciais de 2-6, 6-2, 4-6, 6-2 e 6-1. No primeiro jogo da rodada, o paraguaio Ramón Delgado havia vencido Jimy Szimansky por 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-4 e 6-1. Neste sábado, está prevista a partida de duplas. O vencedor deste confronto, enfrenta o Brasil na segunda fase da Davis.