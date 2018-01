Davydenko abandona e Gaudio avança O tenista argentino Gaston Gaudio será o adversário do espanhol Rafael Nadal na final do Torneio de Stuttgart, na Alemanha. Ele garantiu sua vaga neste sábado, ao eliminar o russo Nikolay Davydenko, que abandonou a partida após perder o primeiro set por 6/3. Cabeça-de-chave número 3 do Torneio de Stuttgart, que distribui 600 mil euros em prêmios, Gaudio terá uma missão complicada na final deste domingo. Afinal, ele irá enfrentar o grande favorito Nadal, que venceu os últimos 33 jogos que fez em quadras de saibro e é o atual campeão de Roland Garros.