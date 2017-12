Davydenko atropela Llodra e surpreende no saibro de Paris

Após passar por um período de derrotas, o russo Nikolay Davydenko atropelou o francês Michael Llodra, nesta sexta-feira, por 6/4, 6/2 e 6/4, e avançou às oitavas de final de Roland Garros. O russo, que nunca havia passado da segunda fase do único Grand Slam disputado em quadras de saibro se aproveitou dos 38 erros não-forçados de Llodra e anulou o melhor golpe do francês, o saque, conseguindo cinco quebras em 14 oportunidades, contra apenas uma do seu adversário. Para as oitavas, ele espera a definição da partida entre o argentino David Nalbandian e o francês Gael Monfils. Caso seja encare Nalbandian, Davydenko terá pela frente um páreo duro, pois no confronto direto com o argentino, só venceu dois em sete.