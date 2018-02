Davydenko avança às quartas do Torneio de Tênis de Doha Número três do mundo, o tenista russo Nikolay Davydenko não teve problemas para derrotar nesta quarta-feira o sueco Jonas Bjorkman por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, pelas oitavas-de-final do Torneio de Tênis de Doha, disputado no Catar. Cabeça-de-chave número um da competição, Davydenko precisou de 1h29 para passar pelo rival. Agora, o russo terá pela frente o belga Olivier Rochus, que passou facilmente pelo italiano Federico Luzzi por 2 a 0, com direito a pneu - as parciais foram de 6/1 e 6/0. Outro favorito, o croata Ivan Ljubicic, número cinco do mundo, precisou de 1h15 para derrotar o marroquino Younes El Aynaoui, com parciais de 6/3 e 6/4. Nas quartas-de-final, Ljubicic terá pela frente o russo Mikhail Youzhny, que superou o francês Gael Monfils, com 6/4 e 6/2. Mais quatro partidas fecharam as oitavas de Doha: Marcos Baghdatis/CYP 2 a 0 R. Ramirez Hidalgo/ESP - 6/2 e 6/0 Robin Soderling/SUE 2 a 1 G. Garcia-Lopez/ESP - 4/6, 6/0 e 6/3 Max Mirnyi/BLR 2 a 0 Marco Chiudinelli/SUI - 6/3 e 6/3 Andy Murray/ESC 2 a 0 Christophe Rochus/BEL - 6/1 e 6/3