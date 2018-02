Davydenko bate Rochus e pega Murray na semi do Catar O russo Nikolay Davydenko bateu o belga Olivier Rochus por 2 sets a 0 nesta quinta-feira e fará uma das semifinais do Aberto do Catar contra o jovem inglês Andy Murray. Davydenko, cabeça-de-chave n.º 1 da competição, não teve grandes dificuldades para derrotar Rochus com parciais de 6/4 e 6/3. Já Murray, cabeça-de-chave n.º4 precisou jogar três sets para derrotar, de virada, o veterano bielorusso Max Mirnyi com parciais de 2/6, 6/2 e 6/2. A outra semi do Aberto do Catar reunirá o croata Ivan Ljubicic, cabeça-de-chave n.º 2, e o cipriota Marcos Baghdatis, n.º 3. Eles bateram o russo Mikhail Youzhny e o sueco Robin Soderling, respectivamente.