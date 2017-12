Davydenko derrota Agassi em Xangai Apontado como um dos favoritos ao título, o norte-americano Andre Agassi estreou com derrota na Masters Cup de Xangai, torneio que reúne os 8 melhores tenistas da temporada e distribui US$ 4,45 milhões em prêmios. Na primeira rodada do grupo Ouro, nesta segunda-feira, ele foi derrotado pelo russo Nikolay Davydenko por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Aos 35 anos, Agassi não jogava desde a final do US Open, quando perdeu para o suíço Roger Federer, há 2 meses. Com isso, sentiu a falta de ritmo diante de um Dadydenko em grande forma. Ainda nesta segunda-feira, os argentinos Gaston Gaudio e Mariano Puerta fazem o segundo jogo do grupo ouro da Masters Cup.