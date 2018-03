Davydenko derrota Mónaco e fatura ATP de Portschach

O russo Nikolay Davydenko superou neste sábado o argentino Juan Mónaco por 6/2, 2/6 e 6/2, faturando a chave de simples do torneio de tênis de Portschach, na Áustria. Além do título, Davydenko se vingou da derrota para Mónaco nas quartas-de-final da edição do ano passado, conquistada pelo argentino. Esta é a segunda competição vencida por Davydenko este ano. Na temporada, ele faturou o Masters Series de Miami ao bater o espanhol Rafael Nadal na decisão, além de ter abandonado a final do torneio de Estoril, em Portugal, para o suíço Roger Federer. Na carreira, o russo tem 13 títulos. A chave de duplas do torneio foi vencida pelos brasileiros Marcelo Melo e André Sá. Os mineiros cabeças-de-chave número um, superaram os tenistas locais Jürgen Melzer e Julian Knowle por 7/5, 6/7 (3/7) e 13/11.