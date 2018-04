Davydenko derruba Karlovic e encara Federer em Doha

Após a vitória apertada, o russo terá pela frente o suíço Roger Federer, número 1 do mundo, que passou pelo letão Ernests Gulbis mais cedo. O jogo será uma reedição da semifinal do ATP Finals (antiga Masters Cup), no final do ano passado, quando Davydenko faturou seu único triunfo sobre o rival - o suíço somava 12 vitórias seguidas sobre o russo.

Para alcançar a semifinal em Doha, Davydenko precisou aguentar o forte saque de Ivo Karlovic. O croata, de 2,08m de altura, acertou 17 aces e só cedeu duas chances de quebra ao rival. O russo não conseguiu aproveitar as oportunidades, mas também se defendeu bem e não cedeu nenhum break point.

Dessa forma, os dois sets acabaram decididos no tie-break, com vantagem para o embalado Davydenko, atual número seis do ranking da ATP. Se passar por Federer novamente, o russo poderá encarar o espanhol Rafael Nadal na decisão do torneio.