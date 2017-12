Davydenko é eliminado em Paris Um dia depois de assegurar sua vaga na Masters Cup - torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada - o russo Nikolay Davydenko foi eliminado nesta sexta-feira nas quartas-de-final do Masters Series de Paris-Bercy. Cabeça-de-chave número 3, o russo foi derrotado pelo checo Radek Stepanek por dois sets a zero. As parciais foram de 7-5 e 6-4. Agora resta apenas uma vaga na Masters Cup - e a disputa está entre o croata Ivan Ljubicic e o argentino Gastón Gaudio. O croata deu um passo importante rumo a classificação, ao derrotar hoje o espanhol Tommy Robredo e avançar para as semifinais do torneio parisiense. A Masters Cup deste ano será disputada em Xangai, na China, a partir do dia 13 de novembro. Já estã classificados Roger Federer (Suíça), Rafael Nadal (Espanha), Lleyton Hewitt (Austrália), Andy Roddick, André Agassi (EUA), Guillermo Coria (ARG) e Nikolay Davydenko (RUS).