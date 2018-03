Davydenko e Ferrer vencem com facilidade em Hamburgo Nikolay Davydenko e David Ferrer avançaram com tranquilidade para a terceira rodada do Masters Series de Hamburgo, nesta terça-feira, enquanto Tommy Robredo esteve à beira da eliminação mas recuperou-se para bater o tenista da casa Philipp Kohlschreiber. Davydenko, russo quarto cabeça-de-chave, passou pelo croata Ivan Ljubicic por 6-4 e 6-1, enquanto o espanhol Ferrer, quinto pré-classificado, foi igualmente impressionante na vitória por duplo 6-3 sobre o tcheco Ivo Minar. Robredo, que teve a maior vitória de sua carreira ao conquistar o título de Hamburgo em 2006, perdeu o primeiro set e estava a dois pontos da derrota para o alemão Kohlschreiber. Mas o espanhol recuperou-se, graças a uma série de saques ruins do adversário, e manteve o controle do jogo até o final do set decisivo, fechando a partida em 2-6, 7-6 e 6-3. Apesar desse jogo ter sido excelente, a melhor atuação individual de um jogador no saibro de Hamburgo nesta terça-feira foi de Davydenko, que sacou com perfeição e aproveitou-se dos erros de Ljubicic para fechar a partida em 1 hora e 24 minutos. O número quatro do mundo já conquistou um Masters Series nesta temporada, após ter vencido Nadal na final em Miami, e fez uma bom início na temporada de saibro. "Jogar em Miami foi muito mais fácil para mim do que jogar no saibro, mas talvez conquistar aquele torneio me ajudou mentalmente", disse Davydenko em entrevista coletiva após a vitória. Em outro jogo da segunda rodada nesta terça, o espanhol Fernando Verdasco teve uma vitória ainda mais fácil sobre o francês Michael Llodra, por 6-2 e 6-0. Os dois primeiros cabeças-de-chave, Roger Federer e Rafael Nadal, não estreiam na competição antes de quarta-feira.