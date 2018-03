Davydenko e Monaco vão decidir torneio na Áustria

Sem surpresas, o Torneio de Portschach, na Áustria, será decidido entre os dois principais favoritos. Nikolay Davydenko, que foi campeão em 2005 e 2006, enfrentará o argentino Juan Monaco, que defende o título conquistado no ano passado. Davydenko não teve dificuldades para chegar na decisão. Nesta sexta-feira, ele superou Igor Kunitsyn, seu compatriota, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em uma hora e 22 minutos. Já Juan Monaco sofreu muito mais para se garantir na final do torneio de Portschach. Ele preciso de quase três horas para vencer o croata Ivan Ljubicic por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (4/7) e 7/6 (7/4). O duelo entre Davydenko e Monaco, além de decidir o título do torneio austríaco, será um desempate no confronto entre os tenistas, já que cada um tem uma vitória. Mas no ano passado, o argentino eliminou o russo nas quartas-de-final do Torneio de Portschach.