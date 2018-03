Davydenko é o primeiro semifinalista O tenista russo Nikolay Davydenko é o primeiro semifinalista do Masters Series de Hamburgo, torneio que distribui US$ 2,7 milhões em prêmios. Na partida desta sexta-feira, ele derrotou o italiano Filippo Volandri por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4. O próximo adversário de Davydenko sairá do confronto entre o suíço Roger Federer e o argentino Guillermo Coria.