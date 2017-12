Davydenko e Robredo vencem em Paris O tenista russo Nikolay Davydenko se classificou para as quartas-de-final do Masters Series de Paris-Bercy, ao derrotar o seu compatriota Dmitry Tursunov por dois sets a um, de virada. Cabeça-de-chave número 3 do torneio, Davydenko venceu com parciais de 3-6, 6-2 e 6-3. Com essa vitória, o russo garantiu uma vaga na Masters Cup, torneio que reúne os oito melhores do ano. O espanhol Tommy Robredo também garantiu sua vaga nas quartas-de-final, ao derrotar o servio-montenegrino Novak Djokoovic por 2 a 0. As parciais foram de 6-4 e 6-3.