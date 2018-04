Davydenko e Soderling avançam em Kuala Lumpur Cabeça de chave número 1 do ATP de Kuala Lumpur, o russo Nicolay Davydenko avançou às quartas de final do torneio malásio, nesta quarta-feira, ao vencer o norte-americano Taylor Dent por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6. Com o resultado, Davydenko enfrentará na próxima rodada o vencedor do confronto entre o argentino Martin Vassallo Arguello e o francês Gael Monfils, que nesta quarta bateu o usbeque Denis Istomin por duplo 7/6.