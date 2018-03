Davydenko perde na estréia em Estoril O tenista russo Nikolay Davydenko perdeu nesta segunda-feira a chance de defender seu título no Torneio de Estoril, em Portugal. Ele foi eliminado logo na primeira rodada da disputa, ao ser derrotado pelo checo Radek Stepanek por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3. Em outros dois jogos disputados pelo torneio, que distribui US$ 630 mil em prêmios, quatro tenistas franceses estiveram em ação. Olivier Patience derrotou Julien Boutter por 3/6, 6/2 e 6/4 e Thierry Ascione ganhou de Antony Dupuis por 7/6 (7/5) e 6/0.