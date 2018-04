Davydenko reage, bate Nadal e conquista título em Doha

Depois de fechar a temporada de 2009 com o título do ATP Finals, competição que reuniu os melhores tenistas da temporada, o russo Nicolay Davydenko iniciou o ano de 2010 em grande estilo. Ele bateu o espanhol Rafael Nadal por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 0/6, 7/6 (10/8) e 6/4, e conquistou o Torneio de Doha, no Catar.

A vitória deste sábado foi a terceira seguida de Davydenko sobre Nadal, que já havia sido derrotado pelo rival no ATP Finals, em Londres, e pouco antes no Torneio de Xangai. Com o feito em Doha, Davydenko também superou o espanhol no retrospecto geral, com cinco vitórias contra quatro do adversário.

Para vencer neste sábado, o sexto colocado do ranking mundial precisou salvar dois match points no segundo set, depois de ter sido arrasado no primeiro por Nadal, quando o espanhol deu um show em quadra com um aproveitamento de 88% dos pontos conquistados com o primeiro saque e 100% no segundo.

Já no segundo set, Davydenko quebrou o serviço do rival no sexto game e abriu 4 a 2. Porém, permitiu a reação de Nadal, que devolveu a quebra de saque e levou a decisão da parcial para o tie-break. Com dois match points na mão, o segundo colocado do mundo vacilou e viu o russo fazer 10 a 8.

No terceiro set, mais uma vez Nadal titubeou ao abrir 3 a 1 e deixar Davydenko quebrar o seu serviço no oitavo game. E, com uma nova quebra no décimo game, o russo fechou a partida em 6/4, após duas horas e 43 minutos de confronto.