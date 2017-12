Davydenko sofre, mas confirma boa fase na grama de Halle

Vindo de uma inesperada semifinal em Paris, Nikolay Davydenko estreou com dificuldades na grama do torneio de Halle, na Alemanha. Nesta terça-feira, o novo número três do mundo suou para bater o austríaco Jurgen Melzer por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 4/6 e 6/2. Na segunda rodada, o russo enfrenta o alemão Florian Mayer, que eliminou o compatriota Michael Kohlmann por 7/6 (7/4) e 7/5. Quem decepcionou foi o francês Richard Gasquet. Depois da eliminação precoce em Roland Garros, ele voltou a dar vexame na grama, caindo desta vez diante do desconhecido paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi, por 2 sets a 0 (7/6 [10/8] e 6/4). Agora, o Atual 304.º do mundo pega o alemão Philipp Kohlschreiber, que derrotou o holandês Rainer Sluiter por 7/6 (7/5) e 7/5. Outros resultados desta terça em Halle: Jarkko Nieminen (FIN) venceu Kristof Vliegen (BEL) por 6/3 e 6/1 Fabrice Santoro (FRA) venceu Wesley Moodie (AFS) por 6/3 e 7/6 (11/9) Simon Stadler (ALE) venceu Mischa Zverev (ALE) por 6/4 e 7/6 (7/5) Andrei Pavel (ROM) venceu Olivier Rochus (BEL) por 6/3 e 7/6(7/5) Marc Gicquel (FRA) venceu David Nalbandian (ARG) por 5/7, 6/2 e 6/4 *Atualizado às 15h47