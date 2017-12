Davydenko surpreende Cañas e pega Federer na semifinal

Nikolay Dayvdenko surpreendeu e superou Guillermo Cañas por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 6/4 e 6/4 e avançou às semifinais de Roland Garros. Mas quem gostou mesmo do resultado foi o suíço Roger Federer, que tem argentino como carrasco, mas o russo como grande freguês. Se quiser chegar à final do torneio, Davydenko deve vencer seu primeiro jogo na carreira contra o número um do mundo, pois o russo perdeu os oito em que disputou com Federer. O jogo desta terça-feira não foi fácil para o russo, que no primeiro set chegou a salvar um set-point. Já na segunda parcial começou bem e quebrou o sul-americano logo no começo e depois só administrou. No terceiro set a história se repetiu, mas não foi tão tranqüilo quanto o segundo, pois Cañas quebrou o saque do russo, porém, Davydenko recuperou e conseguiu fechar o jogo em seu favor.