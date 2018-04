Davydenko temeu receber alerta após exibição ruim em Paris O russo Nikolay Davydenko disse que temeu receber um alerta durante sua péssima atuação na derrota por duplo 6-2 para o cipriota Marcos Baghdatis, na terceira rodada do Masters Series de Paris, nesta quinta-feira. Davydenko, número quatro do mundo e que foi multado em 2.000 dólares por não se esforçar ao máximo durante a derrota surpreendente para o croata Marin Cilic em São Petesburgo, na semana passada, foi visto discutindo com o árbitro no jogo desta quinta em Paris. "Eu estava achando que ele fosse me dar uma alerta", disse Davydenko. "Ele me perguntou o que estava acontecendo. Disse a ele que eu não sabia explicar." Davydenko, atual campeão em Paris e já classificado para a Masters Cup de Xangai que encerra a temporada com os oito melhores do ano, sacou muito mal, cometendo 10 duplas-faltas e uma série de erros não-forçados. O tênis mundial foi abalado em agosto após a partida entre Davydenko e o argentino Martin Vassalo Arguello, na Polônia, ter sido bloqueada para apostas em uma casa britânica devido ao número incomum de apostas. Davydenko insiste em negar qualquer postura incorreta. Sobre o jogo desta quinta-feira, Baghdatis minimizou os erros cometidos por Davydenko. "Ele não sacou bem mas jogou bem", disse o tenista do Chipre sobre a atuação do russo. "Eu não fiquei pensando nas histórias e rumores sobre ele. Não sei se é verdade ou não."