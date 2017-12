Davydenko vacila e cai na segunda rodada de Halle

Após um boa estréia na grama do torneio de Halle, na Alemanha, o russo Nikolay Davydenko - semifinalista no saibro de Roland Garros - foi, nesta quinta-feira, eliminado pelo tenista local Florian Mayer por um duplo 6/4. Agora, Mayer encontra em seu caminho para a semi-final da competição o cipriota Marcos Baghdatis. O cabeça-de-chave número oito mostrou força para virar e vencer o sueco Robin Soderling por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (9/11), 6/4 e 6/3. Em outro jogo desta quinta, o finlandês Jarkko Nieminen derrotou o romeno Andrei Pavel por 2 a 1 (7/6 [7/5], 3/6 e 6/1). Ele enfrenta o vencedor da partida entre o francês Marc Gicquel e o alemão Benjamin Becker.