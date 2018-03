Davydenko vai à final na Áustria O tenista russo Nikolay Davydenko derrotou o holandês Martin Verkerk por 2 sets a 0 (7/5 e 6/1), nesta sexta-feira, e irá fazer a final do Torneio de St. Poelten, na Áustria, que distribui US$ 380 mil em prêmios. O seu adversário sairá do confronto entre o norte-americano Andy Roddick e o espanhol David Sanchez.