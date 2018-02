Davydenko vence apertado no 1.º jogo no Torneio de Doha O russo Nikolay Davydenko, número 3 do ranking mundial, não teve vida fácil para se classificar para a segunda rodada no Torneio de Doha, no Catar. Ele precisou de quase duas horas para vencer o sul-coreano Hyung-Taik Lee, 49.º da lista, por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Davydenko, que no ano passado caiu nas quartas-de-final do torneio, é o primeiro cabeça-de-chave, já que o líder do ranking Roger Federer, que foi campeão em 2006, resolveu estender suas férias e abriu mão de tentar o tricampeonato, enquanto Rafael Nadal, número 2, está jogando em Chennai, na Índia. Outro top 10 que foi às quadras de Doha e venceu foi o croata Ivan Ljubicic, quinto do ranking, que bateu com facilidade o alemão Denis Gremelmayr, número 146, por 2 a 0 (6/1 e 6/2). Ljubicic foi finalista em 2004 e 2005 - perdeu para Nicolas Escude e Roger Federer, respectivamente. Em outros jogos desta terça-feira, o sueco Jonas Bjorkman bateu o espanhol Nicolas Almagro por 7/5 e 7/5; o belga Olivier Rochus derrotou o francês Sebastien Grosjean por 6/4 e 6/4; o italiano Federico Luzzi eliminou o austríaco Jürgen Melzer por 5/7, 6/4 e 7/5; o bielo-russo Max Mirnyi venceu o suíço Stanislas Wawrinka por 5/7, 6/4 e 6/4; e o marroquino Younes El Aynaoui eliminou o sueco Thomas Johansson em dois tie-breaks, 7/6 (7/5) e 7/6 (7/1).