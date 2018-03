Davydenko vence e está nas quartas-de-final na Áustria

O russo Nikolay Davydenko teve dificuldades, mas venceu o norte-americano John Isner por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (6/8), 6/3, e se classificou para as quartas-de-final do Torneio de Portschach, disputado em quadras de saibro. O cabeça-de-chave número 1 do torneio austríaco vai encarar o italiano Andreas Seppi, cabeça-de-chave número 6, que superou o israelense Dudi Sela por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1. Outro favorito, o argentino Juan Monaco precisou de menos de uma hora para avançar em Portschach. O atual campeão do torneio bateu o checo Jiri Vanek por 2 sets a 0, com um duplo 6/2. Ele enfrentará o norte-americano Robbyn Ginepri nas quartas-de-final.