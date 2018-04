Davydenko vence Federer e faz final contra Nadal em Doha

O russo Nikolay Davydenko impediu que Roger Federer e Rafael Nadal se enfrentassem na final do Torneio de Doha. Nesta sexta-feira, ele derrotou o suíço, líder do ranking da ATP, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 30 minutos, e se classificou para a decisão do torneio, que dá 250 pontos ao campeão na lista do tênis mundial.

O triunfo marcou também a consolidação da recuperação de Davydenko no confronto direto com Federer. Após perder os 12 primeiros duelos, o tenista russo derrotou o suíço nas semifinais do ATP Finals e nesta sexta-feira. Agora, tentará repetir o desempenho de Londres, quando foi campeão. O seu retrospecto contra Rafael Nadal é equilibrado, com quatro vitórias para cada tenista.

Nesta sexta-feira, Federer começou mal o confronto e teve o saque quebrado duas vezes. Assim, Davydenko abriu 3 a 0. O suíço tentou reagir, devolveu uma quebra de serviço, mas isso foi insuficiente para triunfar na parcial, vencida pelo russo por 6/4. No segundo set, Davydenko conseguiu uma quebra de serviço, salvou o seu saque nas duas vezes em que esteve ameaçado e venceu novamente por 6/4, se garantindo na final de Doha.