Davydenko vence Gastón Gaudio O tenista russo Nikolay Davydenko venceu o argentino Gaston Gaudio nesta quarta-feira e se manteve na liderança do Grupo Ouro da Masters Cup - torneio que reúne os oito melhores da temporada em Xangai. Número 7 do ranking mundial, o russo venceu o jogo por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4. Campeão do torneio de Roland Garros em 2004, Gaudio sofreu sua primeira derrota no Masters. Na estréia ele bateu seu compatriota Mariano Puerta. Com a derrota, ele vai para a terceira rodada, contra o chileno Fernando Gonzalez, com a obrigação de vencer. Na sexta-feira, Davydenko enfrenta Mariano Puerta. No Grupo Vermelho - cuja rodada foi realizada ontem - a liderança é do suíço Roger Federer, seguido do croata Ivan Ljubicic, David Nalbandian e Guillermo Coria. Os dois primeiros classificados de cada grupo disputam a semifinal.