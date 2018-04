Davydenko vence na estreia no Torneio de New Haven

O russo Nikolay Davydenko estreou com vitória no Torneio de New Haven, que serve de preparação para o US Open. Nesta terça-feira, o tenista russo, cabeça de chave número 1, venceu o norte-americano Robert Kendrick por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (12/10) e 6/3, em 1 hora e 41 minutos. Seu próximo adversário sai do jogo entre o italiano Potito Starace e o francês Fabrice Santoro.

O espanhol Nicolas Almagro, cabeça de chave número 9, foi eliminado nesta terça. Ele perdeu por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 7/5, em 2 horas e 2 minutos, pelo alemão Bjorn Phau. O número 85 do mundo vai enfrentar o norte-americano Sam Querrey nas oitavas de final.

O russo Igor Kunitsyn bateu o norte-americano Taylor Dent por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 22 minutos. O próximo adversário do cabeça de chave número 14 sairá do jogo entre o espanhol Tommy Robredo e o argentino Jose Acasuso.

Igor Andreev precisou de apenas 52 minutos para alcançar as oitavas de final em New Haven. O tenista russo derrotou o norte-americano Kevin Kim por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. O seu próximo será o português Frederico Gil ou o alemão Philipp Petzschner.

Andreas Beck foi eliminado pelo italiano Simone Bolelli. O tenista alemão perdeu por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 38 minutos. O próximo adversário de Bolelli é o argentino Leonardo Mayer, que passou pelo belga Oliver Rochus (6/0 e 6/4).

O austríaco Jurgen Melzer contou com o abandono de Pablo Cuevas para avançar. O tenista uruguaio deixou a partida quando perdia o segundo set por 3/0, depois de ser derrotado no primeiro por 6/2. Melzer vai enfrentar o romeno Victor Hanescu ou o sérvio Janko Tipsarevic.