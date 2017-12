De folga, Guga joga golfe para relaxar Fora das quadras de tênis e em recuperação de uma contusão no lado direito do tórax, que o impediu de realizar a final do ATP Tour de Indianápolis, domingo, Guga aproveitou a segunda-feira para relaxar. O tenista brasileiro foi jogar golfe com o técnico Larri Passos e programa estar de volta aos treinos com raquete na quarta-feira, já nas quadras de Flushing Meadows, em Nova York, onde será realizado o US Open a partir do dia 27. Nesta segunda-feira, Gustavo Kuerten teve confirmada a sua liderança nos dois rankings mundiais da ATP - a lista de entradas e a corrida dos campeões. Além disso, ele foi indicado como cabeça-de-chave número 1 do US Open, o último Grand Slam da temporada. Após o descanso nesta segunda-feira, Larri Passos diz que terá sete dias para trabalhar a recuperação física de Guga. Ele acha que, com tranqüilidade e tempo suficiente, o número 1 do mundo poderá jogar sem problemas o US Open.