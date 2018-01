De olho no ranking, Guga joga em Paris Em busca do tetracampeonato de Roland Garros, o tenista Gustavo Kuerten dá nesta sexta-feira, quando conhece o seu primeiro adversário, o passo inicial para a histórica conquista do torneio francês. O brasileiro é o sétimo cabeça-de-chave da competição e terá a companhia em Paris dos compatriotas Fernando Meligeni, André Sá e Flávio Saretta. Guga sabe que se vencer mais uma edição do Grand Slam, não só entrará para a seleta lista dos que a venceram quatro vezes, mas também poderá voltar às primeiras posições tanto na Corrida dos Campeões 2002 quanto no ranking de entradas. O torneio promete ser acirrado e só não será mais disputado por causa de algumas desistências de última hora, como a do chileno Marcelo Rios, a do britânico Greg Rusedski, do sueco Andreas Vinciguerra, do chileno Nicolas Massu, do francês Jerome Golmard e do espanhol Jacobo Diaz.