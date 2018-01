De virada, Nishikori derrota Isner e leva o título em Washington

Vice-campeão do US Open do ano passado, o japonês Kei Nishikori começou bem a sua preparação para o Grand Slam norte-americano desta temporada. Neste domingo, o atual número 5 do mundo conquistou o título do Torneio de Washington, um ATP 500 realizado na capital dos Estados Unidos, ao derrotar de virada o local John Isner por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4, após 1 hora e 55 minutos.

A conquista é a terceira da temporada de 2015 para Kei Nishikori, que deve aparecer na quarta colocação do ranking da ATP a ser atualizado nesta segunda-feira. Os outros títulos foram o ATP 250 de Memphis, também nos Estados Unidos, e o ATP 500 de Barcelona, na Espanha.

Já a derrota - a primeira após oito vitórias seguidas que lhe renderam o título do ATP 250 de Atlanta, na semana passada - faz com que John Isner se torne vice-campeão na capital de seu país pela terceira vez na carreira, depois das derrotas em 2007, para o compatriota Andy Roddick, e 2013, para o argentino Juan Martín del Potro. No ranking, pelo menos, deve subir da 18.ª para a 12.ª colocação.

Este foi o primeiro torneio que Kei Nishikori disputou desde que teve que abandonar na segunda rodada de Wimbledon com problemas na panturrilha esquerda.