De virada, Croácia bate EUA na Davis Em uma virada sensacional, a dupla da Croácia, formada por Goran Ivanisevic e Ivan Ljubicic derrotou a dos Estados Unidos, composta por James Blake e Mardy Fish, por 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 4/6, 7/6 (6/4), 6/4 e 6/4. Com este resultado, os croatas lideram, por 2 a 1, o duelo válido pela primeira rodada do Grupo Mundial da Davis. Os jogos de simples, previstos para este domingo, decidirão o país classificado às quartas-de-final.