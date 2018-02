De virada, Flávio Saretta ganha mais uma Sem desperdiçar as chances durante o jogo, Flávio Saretta aproveitou bem o fato de ter pela frente um adversário ainda inexperiente como o inglês Jonathan Marray e ao vencê-lo, de virada, com parciais de 6/7 (7/2), 7/6 (7/1) e 6/2, garantiu uma vaga nas quartas-de-final do ATP Tour de Nottingham - preparatório para Wimbledon, disputado na grama -. Na próxima rodada, o tenista brasileiro enfrentará outro jovem, só que já com uma boa história no tênis, o sueco Robin Soderling, de 19 anos, duas vezes finalista em competições como Estocolmo e Marselha, ambas em quadras rápidas. Soderling, nesta quarta-feira, passou pelo compatriota Jonas Bjorkman por 6/3 e 6/4. Para Saretta alcançar as quartas-de-final a esta altura do ano é um alívio. O tenista brasileiro não andou tão bem quanto esperava em Roland Garros e na próxima semana em Wimbledon inicia a defesa de 75 pontos no ranking, por ter alcançado a terceira rodada ano passado. Agora, pode jogar um pouco mais despreocupado, sem tanta pressão o que costuma facilitar bastante o desempenho dos jogadores. Wimbledon anunciou também os cabeças de chave. Sempre controvertidos pelo fato de não respeitarem os rankings da ATP e WTA, desta vez os organizadores do tradicional torneio inglês foram comedidos. No masculino, os dois primeiros são Roger Federer e Andy Roddick. No feminino, Serena será a cabeça número 1 e Venus a 3. Isso poderá - dependendo do sorteio - impedir uma final entre as duas irmãs. A cabeça 2 é a campeão de Roland Garros, Anastasia Myskina, com a francesa Amelie Mauresmo, como número 4. O campeonato deste ano, que já perdeu nomes como Andre Agassi e as belgas Justine Henin-Hardenne e Kim Cljisters, teve a confirmação da veterana campeã Martina Navratilova. Ela tinha recebido um wild card (convite) para simples, mas hesitou antes de aceitá-lo. Em Roland Garros deu vexame ao perder na primeira rodada e queria evitar uma nova decepção no torneio que mais troféus ganhou, total de onze, nas várias modalidades. Em busca de uma vaga em Wimbledon, André Sá desafia o norte-americano Bob Bryan, na última rodada do qualifying. Se vencer entra na chave principal. E na dança dos técnicos, Guillermo Coria trocou pela segunda vez este ano de treinador, e agora passa a ser treinado por Gabriel Markus, que já era para ter sido seu técnico desde o torneio de Buenos Aires, em fevereiro, mas por certas influências não ganhou o cargo.