De virada, Guga elimina Blake Com muita vibração e uma vontade enorme de vencer, Gustavo Kuerten ganhou do norte-americano James Blake por 4/6, 6/4 e 6/0 e garantiu vaga nas semifinais do Masters Series de Indian Wells. Neste sábado, Guga volta à quadra para tentar um lugar na final, jogando diante do alemão Rainer Schuettler, em jogo que deve começar por volta das 18 horas, de Brasília, com transmissão pela SporTV. Esta é a terceira semifinal consecutiva de Gustavo Kuerten, que chegou a esta fase da competição também nos torneios de Buenos Aires e Acapulco. Com mais esta boa campanha, Guga já garantiu um lugar entre os 20 primeiros do ranking mundial, aproximando-se cada vez mais do seu objetivo de voltar a top ten ainda este ano. Guga já enfrentou Schuettler por duas vezes e venceu ambas. A primeira em Hamburgo, em 1999, por 6/4 e 6/3 e a outra em Sydney 2000, ganhando por 6/4 e 6/4. Atualmente, Schuettler é um jogador que vive um de seus melhores momentos. Chegou a final do Aberto da Austrália este ano e ocupa a 15ª posição no ranking. Nas semifinais deste sábado, o primeiro jogo terá Lleyton Hewitt, que defende o título conquistado ano passado, jogando com Vince Spadea, em jogo programado para às 11 horas (16 horas de Brasília) e a seguir entram em quadra Guga e Schuettler.