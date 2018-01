De virada, Mello avança no Aberto de SP Assim como Flávio Saretta, Ricardo Mello também garantiu vaga nas quartas-de-final do Aberto de São Paulo. Nesta quinta-feira, ele derrotou, de virada, o argentino Cristian Villagran por 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-3 e 6-1. Na próxima fase, ele vai enfrentar o ganhador do jogo entre o argentino Juan-Pablo Guzman e o brasileiro Marcos Daniel. Nos demais jogos da rodada, o argentino Juan Pablo Brzezicki bateu o compatriota Mariano Puerta por 6-2 e 6-3, o equatoriano Giovanni Lapentti superou o peruano Ivan Miranda por 6-2 e 7-6 (6/2). Os argentinos Franco Squillari e Edgardo Massa venceram, respectivamente, o romeno Razvan Sabau por duplo 6-3 e o argentino Andrés Dellatorre por 6-1 e 6-4.