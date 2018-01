De virada, Simoni bate Saretta e avança O tenista Alexandre Simoni parece ter se dado melhor em quadra coberta e venceu nesta sexta-feira Flávio Saretta, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 2-6, 6-3 e 6-4, em jogo válido pelas oitavas-de-final do Aberto de São Paulo. A chuva voltou a interromper o jogo dos brasileiros e a solução encontrada pelos organizadores do torneio foi levar o duelo para uma academia. Na próxima rodada, Simoni vai enfrentar o vencedor da partida entre Edgardo Massa e Hermes Gamonal.