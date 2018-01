De volta ao Brasil, Guga treina duro De volta ao Brasil, Gustavo Kuerten disse ter ficado satisfeito com sua participação nos dois torneios que marcaram a sua volta ao circuito profissional - em Valência e Montecarlo. Apesar de ter vencido apenas uma partida, o tenista brasileiro acredita que teve um grande desenvolvimento nestas duas semanas que passou na Europa, voltando a sentir o clima de competição e treinando com jogadores de alto nível. "Senti um pouco a falta de resistência no meu último jogo com o Mario Ancic", admitiu Guga, que, mesmo tendo sido eliminado na estréia, ficou treinando em Montecarlo até sábado passado. "Estes dias na Europa foram muito importantes, pois deu para treinar com jogadores que estão jogando bem e acho que só assim posso voltar ao meu nivel competitivo." Antes de voltar para a Europa, para disputar o Masters Series de Roma, a partir do dia 2 de maio, Guga está treinando duro em Florianópolis. Ele, inclusive, viaja para a Itália já no dia 26 de abril, com antecedência suficiente para buscar uma boa adaptação.