De volta ao País, Guga tranqüiliza fãs De volta ao Brasil, depois de mais um período de recuperação nos Estados Unidos, Gustavo Kuerten mostrou-se bastante animado com seu atual estágio de reabilitação física e tranqüilizou a torcida. "Ano que vem vou estar de volta às quadras com tudo", avisou o tenista em entrevista ao SporTV, na praia em Florianópolis, onde acompanhava etapa do WCT, a primeira divisão do surfe, uma de suas paixões. Guga viveu um dia de fã neste domingo em Florianópolis. "Quero tirar algumas fotos com alguns deles e guardar de recordação", admitiu o tenista, empolgado com a presença dos maiores surfistas do mundo. Bem disposto e caminhando "legal", como ele mesmo definiu, Guga ficará no Brasil por cerca de duas semanas, antes de retornar ao Estados Unidos para nova avaliação com os médicos que fizeram a cirurgia em seu quadril, realizada em setembro. "Este astral positivo aqui na praia é importante para minha recueração", garantiu Guga. "Vou aproveitar para curtir um pouco a vida, pois quando estou jogando o tempo passa muito rápido e não tenho chance para quase mais nada." Além de curtir o surfe, Guga antecipou em alguns dias sua volta ao Brasil para conhecer sua nova sobrinha, Larissa, filha recém-nascida de seu irmão Rafel e a cunhada Letícia. Apegado aos familiares, ele fez questão também de estar em casa para comemorar o aniversário de sua avó, Olga. "Vou aproveitar um pouco este período em Floripa e dentro de duas ou três semanas retorno aos Estados Unidos", disse o tricampeão de Roland Garros. "Acho que logo logo já vou poder dar uma corridinha leve, mas podem ter certeza, vou voltar com tudo no ano que vem."