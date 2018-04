De volta após nova lesão, Del Potro cai na estreia em Miami

De volta às quadras após mais uma lesão, o argentino Juan Martín del Potro mostrou ainda estar longe da forma ideal nesta quinta-feira. Em sua primeira partida desde o dia 15 de janeiro, ele caiu por 2 sets a 0 diante do canedense Vasek Pospisil, com parciais de 6/4 e 7/6 (9/7), na estreia do Masters 1000 de Miami.

A lesão no punho foi a última em uma série de problemas físicos que têm marcado a carreira de Del Potro e que fizeram com que caísse para a 616.ª posição no ranking da ATP. Nesta quinta, ele até teve chances de vitória, mas aproveitou somente uma das seis chances de quebra que teve. Já Pospisil contou com dia inspirado no saque, acertou 13 aces e disparou para a vitória.

O resultado desta quinta levou o canadense número 60 do mundo à segunda rodada, na qual ele terá pela frente Grigor Dimitrov. Cabeça de chave número 9, o búlgaro folgou na primeira rodada e estreará diante de Pospisil.

Quem também se garantiu na segunda rodada foi o polonês Jerzy Janowicz. O 49.º do ranking da ATP derrotou o francês Edouard Roger-Vasselin por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, e agora terá pela frente o espanhol Roberto Bautista Agut, cabeça de chave número 13.

Já o eslovaco Martin Klizan terá tarefa bem mais complicada pela frente. Ele derrotou nesta quinta-feira o italiano Paolo Lorenzi por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e enfrentará na segunda rodada o líder do ranking, o sérvio Novak Djokovic.

Em outros jogos já encerrados desta quinta-feira em Miami, o casaque Mikhail Kukushkin, o colombiano Alejandro Falla, o alemão Alexander Zverev, os russos Mikhail Youzhny e Teymuraz Gabashvili, o italiano Simone Bolelli, o croata Borna Coric e o lituano Ricardas Berankis também se classificaram.